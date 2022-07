Weinheim (ots) - Im Fokus der Kompetenzzentren stehen Bauwirtschaft,

Maschinenbau, Fertigung, Bergbau und Professional Services



Syntax, global agierender IT-Dienstleister und Managed Cloud Provider, hat die

Gründung globaler, branchenspezifischer Centers of Excellence (COEs) bekannt

gegeben. In diesen Innovationszentren werden unternehmenseigene Experten moderne

End-to-End-Lösungen konzipieren, entwickeln und umsetzen, die genau auf

spezifische Branchenanforderungen zugeschnitten sind.



Die Industry COEs haben das Ziel, neue Dienstleistungen und Angebote noch

schneller auf den Weg zu bringen. Zudem werden dort Best Practices entwickelt

und Prozesse optimiert. Dafür arbeitet Syntax auch mit externen Partnern aus den

jeweiligen Bereichen zusammen, um die Expertise der COEs im Einzelfall noch

weiter zu stärken.





"Wir bei Syntax kennen die Herausforderungen, mit denen sich Unternehmen unsererKernbranchen auseinandersetzen müssen", sagt Christian Primeau, Global CEO vonSyntax. "Mit der Gründung unserer neuen, branchenspezifischen COEs verfolgen wirden Ansatz konsequent weiter, mit dem wir unsere Kunden seit Jahrzehntenerfolgreich auf ihrem Weg in die Cloud begleiten. Ich freue mich auf dieSpitzenleistungen dieser innovativen Teams."Die Industry Centers of Excellence bauen auf das fundierte Know-how von Syntaxin vier Schlüsselbranchen:- Fertigung: Syntax gehört zu den weltweit erfahrensten IT-Dienstleistern fürIndustrieunternehmen. Das Unternehmen verfügt über umfangreichePraxiserfahrung in Projekten rund um die diskrete Fertigung - inklusive derwachsenden Märkte für Elektrozellen, Batterien und E-Mobilität.- Bauwirtschaft und Anlagenbau: Syntax liefert technologischeOptimierungsmaßnahmen in sämtlichen Phasen - von Angebotserstellung undPlanung bis hin zu Budgetkalkulation und Implementierung.- Bergbau und Rohstoffförderung: Syntax unterstützt Kunden in diesem Bereichdarin, die besten Ansätze und Technologien zu finden, um sicher, nachhaltigund erfolgreich zu wirtschaften.- Professional Services: Für Kunden mit einer zunehmend heterogenen Belegschaft,die sich mit immer komplexeren Daten, Systemen und Technologienauseinandersetzen muss, schaffen die Services zusätzliches Wachstumspotenzial."Wir nehmen unsere Rolle als zuverlässiger Berater unserer Kunden sehr ernst",erklärt Marcelo Tamassia, Global CTO bei Syntax. "Die neuen Industry COEsuntermauern dieses Engagement: Unsere umfassende Erfahrung in denunterschiedlichen Bereichen bildet die Basis für die Erweiterung unsererLösungen. So können unsere Kunden technologisch stets mit den Veränderungen inihrem Sektor und den sich wandelnden Kundenbedürfnissen Schritt halten. UnsereMaxime dabei bleibt: Individuelle Arbeitsweise und Innovation zusammenbringen,damit Kunden zukunftsfähig bleiben.""Wir haben hochmoderne Lösungen für die wichtigsten Branchen entwickelt",kommentiert Larry Perlov, CEO vom Syntax-Tochterunternehmen Illumiti. "ImMittelpunkt unserer Arbeit stehen neben dem Industrial IoT (IIoT)(https://www.syntax.com/de-de/industrial-iot/) branchenspezifische'Accelerators'. Mit diesen können unsere Kunden aus ihrenUnternehmensanwendungen, die auf den SAP-Plattformen S/4HANA und RISE laufen,noch schneller einen Nutzen ziehen. Ich bin überzeugt, dass die Investition inden Aufbau unserer Industry Centers of Excellence dabei helfen wird, unsereKunden und Partner in die nächste Phase der digitalen Transformation zu führen."Die Ankündigung erfolgt kurz vor dem 50-jährigen Jubiläum von Syntax, das diestrategische Entwicklung hin zu einem weltweit agierenden Anbieter in denMittelpunkt stellt. Um die global wachsende Nachfrage nach Managed CloudServices und seinen umfangreichen, international ausgerichteten Kundenstamm zubedienen, beschäftigt das Unternehmen aktuell 1.900 Mitarbeiter und verfügt überzwölf globale Niederlassungen.