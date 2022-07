Zwei Frankfurter Gebäude für Hochhauspreis nominiert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zwei neue Hochhäuser in Frankfurt am Main sind für den Internationalen Hochhauspreis nominiert: Das "One" von Meurer Architekten im Europaviertel und das "Senckenberg Quartier" von Cyrus Moser Architekten neben dem gleichnamigen Museum. Insgesamt sind 34 Hochhäuser auf vier Kontinenten in der Auswahl, wie die beteiligten Institutionen am Donnerstag in Frankfurt am Main mitteilten.

Das Deutsche Architekturmuseum hat die nominierten Gebäude aus mehr als 1000 neuen Hochhäusern weltweit ausgewählt, nur vier davon stehen in Europa. Im Herbst werden die fünf Finalisten bekanntgegeben. Der Gewinner wird am 8. November 2022 in der Frankfurter Paulskirche gekürt. Der Preis ist mit 50 000 Euro dotiert.