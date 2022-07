Sicher & transparent Finomet-Plattform liefert Echtzeit-Daten für Anleger (FOTO)

Berlin (ots) - In Hochsicherheitslagern für Technologie- und Edelmetalle kommt

Blockchain-Technologie zum Einsatz - lückenlose Dokumentation der Assets bildet

den gesamten Prozess ab



Silber für die Herstellung von Solaranlagen, Neodym als Bestandteil von

Windkraftanlagen, Palladium als Material für medizinische Instrumente:

Technologie- und Edelmetalle sind wertvolle Rohstoffe, die in der Industrie

häufig zum Einsatz kommen, aber nur in beschränktem Maß verfügbar sind. Das

macht sie als inflationssichere Anlageobjekte begehrt. Wer in diese Anlageklasse

investiert, verwahrt die Bodenschätze in den seltensten Fällen in der Garage -

Hochsicherheitslager sind hier das Mittel der Wahl. Dafür, dass Anleger ihre

aktuellen Bestände sowie Zu- und Verkäufe in Echtzeit prüfen können, sorgt das

Berliner Unternehmen Finomet mithilfe der Blockchain-Technologie.