(neu: Aussagen des Konzernchefs, Analystenstimmen, Details zu Mittelfrist-Zielen)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Gabelstapler-Hersteller Kion leidet weiter unter gestörten Lieferketten und gestiegenen Kosten. Hinzu kamen erneute Corona-Lockdowns in China, und auch der Krieg in der Ukraine habe die Lage weiter verschärft, teilte das Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage seiner Quartalszahlen in Frankfurt mit. Zwar sorgen die Wachstumstrends in der Logistikbranche weiter für viele Aufträge, Kion verdiente allerdings deutlich weniger als ein Jahr zuvor. Konzernchef Rob Smith zeigte sich im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa-AFX aber zuversichtlich: Alle grundlegenden Treiber seien intakt. Dem vor einigen Tagen gestreuten Gerüchten um einen Börsengang in China erteilte er eine Absage.

"Es gibt keine aktiven, keine konkreten Pläne", sagte Smith. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte Kion vergangene Woche mit Bezug auf Insiderinformationen als einen der ersten Kandidaten genannt, die die chinesischen Behörden umwerben sollen, einen Gang an die Börsen des Landes zu wagen. Der chinesische Industriekonzern Weichai Power hält an dem Frankfurter MDax-Konzern laut Kion-Daten gut 45 Prozent. Die Gespräche befänden sich aber noch in einem frühen Stadium, hieß es in dem Bericht.

Der in Deutschland eingebürgerte US-Amerikaner Smith hatte zu Beginn des Jahres von Gordon Riske die Führung bei Kion übernommen. Seine ersten sechs Monate an der Kion-Spitze waren nicht gerade von Glück gekrönt. Dem Rekordjahr 2021 hängt Kion wegen verschiedener Belastungsfaktoren hinterher. Seine Anfang April zurückgezogenen Jahresziele lässt der Konzern weiterhin ausgesetzt. Man wolle aber in den kommenden Monaten eine neue Prognose aufstellen, hieß es.

Die Anleger reagierten verhalten. Die Aktie gewann am Vormittag fast zwei Prozent, drehte später aber in die Verlustzone und war mit einem Abschlag von zuletzt 2,6 Prozent am Nachmittag zweitschwächster Titel im MDax . Seit Jahresbeginn hat sie damit rund 57 Prozent verloren.

Die Profitabilität des Konzerns habe sich im zweiten Quartal etwas stärker abgeschwächt als gedacht, schrieb Analyst William Turne von der US-Investmentbank Goldman Sachs. Sein JPMorgan-Kollege Akash Gupta nannte sie "durchwachsen". Er hob allerdings hervor, dass Kion seine mittelfristigen Ziele für die Umsätze und Margen beibehalte, auch wenn das Unternehmen den Zeitplan überprüfe.