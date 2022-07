NEW YORK (dpa-AFX) - Der erste Umsatzrückgang der Facebook-, Instagram- und Whatsapp-Mutter Meta Platforms hat am Donnerstag an der Börse für Ernüchterung gesorgt. Die ohnehin seit Monaten unter Abwärtsdruck stehenden Aktien büßten weitere mehr als sieben Prozent auf gut 157 US-Dollar ein und waren nicht mehr weit entfernt von einem weiteren Tiefststand seit April 2020. Der umfassende Tech-Index Nasdaq Composite lag derweil nur leicht im Minus.

Das Unternehmen hat seinen ersten Umsatzrückgang erlitten und macht dafür Konjunkturängste verantwortlich. Auch für die nächsten Monate rechnet Meta nicht mit einer Besserung. Die Entwicklung kommt dem Ende einer Ära gleich: Seit dem Börsengang 2012 ging es nur rasant aufwärts. Gründer und Chef Mark Zuckerberg kündigte an, der Konzern wolle sich nun auf langfristige Investitionen fokussieren.