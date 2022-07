Bäckereien backen kleinere Brötchen - Insider erklärt, wie sie aktuell zwischen Getreidepreisen und Fachkräftemangel zerrieben werden (FOTO)

Bielefeld (ots) - Aktuell sehen Bäcker das Schlimmste auf sie zukommen: Keine

Rohstoffe und kein Nachwuchs - damit ist kein Geschäft machbar. "Die ersten

wissen nicht, ob sie im Oktober überhaupt noch backen können", sagt Eyüp Aramaz.

Er ist Unternehmensberater für Bäckereien und wird aktuell täglich mit neuen

Hiobsbotschaften konfrontiert. Dennoch macht er Mut: "Wir können nur das Beste

machen. Was bleibt uns anderes übrig?"



Es sei jedoch absolut realistisch, dass schon in einigen Monaten keine Brötchen

mehr auf dem Frühstückstisch sein werden. "Die Zahl der Bäckereien hat sich in

den letzten zehn Jahren um fast 50 Prozent reduziert - 2022 könnte es zu einem

gigantischen Absturz kommen, der Gedanke schmerzt schon. An der Branche hängen

aktuell über 240.000 Jobs", so Aramaz. Gerne erklärt er in diesem Artikel, was

jetzt auf das Bäckerhandwerk zukommt. Sollten Sie das Thema für eine größere

Geschichte interessant finden, stellen wir gerne Kontakt zu betroffenen Bäckern

und Innungen her.