Kufstein wird zum Denkraum im alpenländischen Tourismus

Kufstein (ots) - Das Kufsteinerland holt das DestinationCamp im 13. Jahr von

Hamburg in die Perle Tirols!



Das jährliche Meeting in Hamburg von über 200 Vertreter:innen aus Tourismus,

Beherbergung, Freizeitwirtschaft, Technologie, Wissenschaft und Plattformen hat

bereits eine 12 Jährige Tradition. Vom 9. bis 12. Mai 2023 wird nun Kufstein zum

nächsten Treffpunkt des deutschsprachigen Tourismus. Das DestinationCamp 2023

zieht von der 1,9 Mio.-Metropole an der Elbe in die Perle Tirols am Inn. Unter

dem Markensignet DSTNCMP23 werden die Tourismusexpert:innen die Entwicklungen in

deutschsprachigen Ferienregionen weiterentwickeln.



Kufstein wird zum Denkraum des Tourismus in den Alpen