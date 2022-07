Nach dem markanten Rücksetzer in Richtung 26 US-Dollar ist die Aktie des US-Ölkonzerns Halliburton sichtbar darum bemüht, eine Erholung zu initiieren. Doch bislang gelang es ihr nicht, dieser Erholung Relevanz zu verleihen. Ein wichtiger Widerstand limitierte bis dato entsprechende Bemühungen.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Halliburton hieß es am 21.06. unter anderem „[…]Auf dem Weg nach unten durchschlug Halliburton bereits wichtige Unterstützungen; zuletzt den Bereich 35 US-Dollar / 33,3 US-Dollar. Der Bruch des Aufwärtstrends nimmt Form an. Derzeit steuert die Aktie die nächste wichtige Unterstützungszone 31 US-Dollar / 30 US-Dollar an. Kurzum. In den letzten Handelstagen ist eine Menge Dampf aus dem Kessel entwichen. Die deutliche Korrektur bringt Halliburton nun in die Nähe der wichtigen Unterstützungszone 31 US-Dollar / 30 US-Dollar. Ein Rücksetzer unter die 30 US-Dollar würde das Chartbild weiter eintrüben und der Aktie weiteres Abwärtspotential in Richtung 26,7 US-Dollar / 25,0 US-Dollar eröffnen. Um für erste Entlastung zu sorgen, muss Halliburton die 35 US-Dollar zurückerobern.“



In der Folgezeit dehnte sich das Korrekturszenario weiter aus. Halliburton musste die zuletzt thematisierte Unterstützungszone 31 US-Dollar / 30 US-Dollar aufgeben. Das für diesen Fall skizzierte Bewegungsziel – der Kursbereich 26,7 US-Dollar / 25,0 US-Dollar – wurde schließlich abgearbeitet.

Nach dem erfolgreichen Test dieser Zone versuchte sich Halliburton daran, eine Erholung zu initiieren, doch die bisherigen Erfolge dieser Bemühungen sind übersichtlich. Die Widerstandszone 31 US-Dollar / 30 US-Dollar stellt sich in der aktuellen Situation als Hürde dar. Aus charttechnischer Sicht muss es daher weiterhin darum gehen, über die 31 US-Dollar vorzustoßen, um die Erholung entscheidend voranzutreiben. Solange dieses nicht der Fall ist, bleiben entsprechende Bemühungen mit Vorsicht zu genießen. Auf der Unterseite hat die Zone 26,7 US-Dollar / 25,0 US-Dollar hingegen noch einmal an Relevanz gewonnen. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten.

Unter fundamentalen Aspekten waren die kürzlich veröffentlichten Q2-Daten von Bedeutung. Halliburton gelang es, den Umsatz im aktuellen Berichtszeitraum im Vergleich zum Vorjahresquartal um über 36 Prozent auf 5,07 Mrd. US-Dollar zu steigern. Der Nettogewinn verringerte sich im aktuellen Berichtszeitraum auf 109 Mio. US-Dollar, nach 227 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Obwohl Halliburton mit den Zahlen dennoch positiv überraschen konnte, blieben entscheidende Impulse für den Aktienkurs aus.