Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 13.282,11 Punkten berechnet, 0,88 Prozent mehr als am Mittwoch.Durch eine leicht geringere Inflationsrate von 7,5 Prozent im Juli schnuppen die Anleger Morgenluft, auch wenn unbefriedigende Wirtschaftsdaten aus Übersee Stirnrunzeln auslösen. An der Spitze der Kursliste waren die Werte von Porsche mit über drei Prozent im Plus, direkt vor denen von der Deutschen Bank und Vonovia. Papiere von Fresenius Medical Care ließen am Ende der Liste nach enttäuschenden Quartalszahlen über 14 Prozent nach, direkt hinter denen des Mutterkonzerns Fresenius mit über acht Prozent Abschlägen.Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,0151 US-Dollar (-0,5 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9851 Euro zu haben. Der Goldpreis konnte profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.753 US-Dollar gezahlt (+1,0 Prozent).Das entspricht einem Preis von 55,52 Euro pro Gramm. Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 106,90 US-Dollar, das waren 24 Cent oder 0,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.