Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen.Mit dem Unterschreiten der Marke 12432 lässt sich der Rücklauf seit 16297 wegen der grauen 0-b-Linie aus dem Tageschart kaum noch korrektiv interpretieren und der Zwischenanstieg von 12432 auf 14927 kann im Gegenzug auch nicht mehr impulsiv gezählt werden. Als Konsequenz dürfte sich der DAX immer noch in der laufenden lila 4 der schwarzen 1 befinden. Der Abschluss einer blauen Alt: 1/A bzw. W bei 16297 bleibt ein gültiges Szenario.Die lila 4 bildet ein Flat mit blauer A=8612, blauer B=16297 und laufender blauer C (bisher 12385; orangene 1=14914, orangene 2=15739 (grüne A=16287, grüne B=14838, grüne C=15739), orangene 3=12432 sowie laufender orangener 4 (bisher 14927; grüne A=14927, grüne B bisher 12385, vermutlich laufende grüne C bisher 13445). Der Zielbereich der lila 4 liegt zwischen 11080 (violette Fibos) und der MOB 8136. Das Erreichen der Marke 11080 ist jedoch keine Pflicht, wenn anstelle der lila 4 doch bereits die blaue Alt: 2/B bzw. X (orangene Alt: A=12432, laufende orangene Alt: B, fehlende orangene Alt: C) der lila 5 laufen würde.Die orangene 4 bildet ein Flat oder Triangle mit grüner A=14927 (Flat-X-Zigzag mit lila W=14094, lila X=13576, lila Y=14927) und grüner B=12385. Die grüne B kann entweder als Flat-X-Zigzag mit lila W=13219, lila X=13671, lila Y=12385 (normale Beschriftung) oder als Flat mit lila A=12231, lila B=14711, lila C=12385 (farbig hinterlegte Beschriftung) interpretiert werden. Die lila Y kann mit blauer a=12945, blauer b=13382 und blauer c=12385, die lila C mit roter I=14456, roter II=14628, roter III=13219, roter IV=13671 sowie roter V als EDT bisher 12385 gezählt werden. Der Abschluss der roten V ist aber erst oberhalb 13671 bestätigt. Die grüne B hat auf der Unterseite auch noch viel Platz bis 10890 (orangene Fibos).Das 61er Ziel der fehlenden impulsiven grünen C einer Flats liegt derzeit bei 13927 (blaue Fibos) und das 50er Ziel der vermutlich laufenden korrektiven grünen C (blaue a/w bisher 13445 mit orangener a/w=13020, orangener b/x=12432, orangener c bisher 13445, blaue b/x bzw. deren orangene a/w bisher 13032 unterhalb 38er Ziel 13040 – rote Fibos, eventuell gestartete blaue y) eines Triangles bei 13660. Ein Anstieg bis zur hellblauen 0-b-Linie (derzeit bei 1453x) würde das Bild abrunden; die Überschreitung der Marke 13671 wäre als Pflichtprogramm anzusehen. Aus Sicht der orangenen 4 würde ein Abschluss oberhalb des 23er Ziels 13212 (blaue Fibos) bereits ausreichen. Hierfür kann sich die orangene 4 bis Mitte Dezember 2022 Zeit lassen.Nach Abschluss der orangenen 5/lila 4 unterhalb 11080 gibt es für die lila 5 auf der Oberseite keine sinnvollen Grenzen.Der DJI hat mit dem Allzeithoch bei 36954 einen vollständigen Aufwärtsimpuls und der DAX vermutlich eine Korrekturwelle abgeschlossen. Der aktuelle Rücklauf hat im DJI das 38er RT bei 29816 unterschritten, womit der DJI bereits sein Soll erreicht hat. Der DAX scheint aber noch die Marke 11080 anzupeilen.