Löbau (ots) - Matthias Wolf ist Ansprechpartner für Unternehmer, die ihrenVermögensaufbau ganzheitlich angehen und ihr Privat- und Geschäftsvermögen inEinklang bringen wollen. Dabei kennt der Experte für steueroptimiertenVermögensaufbau für Unternehmer die Vor- und Nachteile der altbewährten sowieneuen Geldanlageformen gleichermaßen. Matthias Wolfs Geschäftsmodellkennzeichnet eine autonome und individuelle Beratung für Unternehmer, ohne denDruck einer Gesellschaft im Rücken zu haben.Unternehmer, die ein erfolgreiches Business führen, stehen mit viel Leidenschaftund Ehrgeiz hinter ihrem Geschäft. Doch der Spagat zwischen privaten undgesellschaftlichen Verantwortungen fällt ihnen häufig alles andere als leicht.Besonders jüngere Unternehmer haben für ihre Firma eine klare Struktur, denkenaber gleichzeitig viel zu selten an ihre private Altersvorsorge. Mithilfe vonBeratern können Unternehmer das Thema Vermögensaufbau in scheinbarvertrauensvolle Hände abgeben. Doch dabei verschenken sie mitunter viel Geld.Banker und Immobilienmakler sehen ihre eigene Investmentform als die einzigrichtige an. Investoren vertrauen ihnen blind und verlieren dabei nicht seltengroße Summen. Niemand verrät ihnen, welche Anlageform für ihre Ausgangslage dieeigentlich richtige ist. Matthias Wolf von BVSExpert beobachtet, dass in SachenGeldanlage der zweite Schritt häufig vor dem ersten gemacht wird.Der unabhängige Investment-Berater und Experte für steueroptimiertenVermögensaufbau für Unternehmer empfiehlt, sich erst einmal grundlegend Gedankenüber die individuell beste Anlageform zu machen. Diese kann je nach persönlichenZielen und Ausgangsvoraussetzungen nämlich ganz unterschiedlich sein. MatthiasWolf hat mehr als 25 Jahre Berufserfahrung und war selbst jahrelang alsHandelsvertreter für eine deutsche Großbank tätig. Nun berät er seine Kundenvöllig unabhängig. Der Gründer und Geschäftsführer von BVSExpert hat ein6-Monats-Programm entwickelt, das Unternehmern dabei hilft, berufliche undprivate Interessen miteinander zu vereinen und effektiv Vermögen aufzubauen.Warum "Vitamin B" nicht immer das A und O istAufgrund von Zeitmangel und einer scheinbaren Vertrauensbasis nutzen Unternehmerhäufig ihre bestehenden Geschäftskontakte zu Immobilienmaklern,Versicherungsvertretern und Bankern, um anzulegen. Doch deren Angebote richtensich zum Großteil an Privatpersonen, wie Matthias Wolf berichtet. "Anlegermachen mit ihrem blinden Vertrauen dann den zweiten Schritt vor dem ersten undverlieren große Summen." Denn was für andere die ideale Investmentform ist, kannfür einen selbst einen großen Fehler und Geldverlust bedeuten. Hier setzt