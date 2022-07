Blaczko Hausverwaltung und was der US-amerikanische Markt für Immobilie lehrt

Ursache waren, dessen war sich damals auch die Blaczko Hausverwaltung bewusst, neben niedrigen Leitzinsen vor allem leichtfertig vergebene Immobilienkredite. Viele Banken hatten dem Themenkomplex Kreditsicherung zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt, was letztlich zum Platzen der Immobilienblase und zur Insolvenz der US-Bank Lehman Brothers führte.

Kompetente Hausverwaltung als Baustein tragfähiger Finanzierung

Wer heute eine Immobilie erwirbt, unabhängig davon, ob es sich um eine Mietimmobilie oder ein Gewerbeobjekt handelt, der tut gut daran, sich nach einer kompetenten Verwaltung seines Eigentums umzuschauen. Denn nur durch umsichtige Kostenreduktion durch Nutzung modernster Technik und Erhalt der Bausubstanz, durch verantwortungsvollen Umgang mit den bereitgestellten Finanzmitteln sowie engen Kontakt zu Mieterinnen und Mietern lassen sich Immobilien so verwalten, dass sie angemessene Renditen erzielen, durch die alle entstehenden Kosten gedeckt werden, auch die für ein Immobiliendarlehen. Auf diese Weise lassen sich Zahlungsschwierigkeiten vermeiden und die Immobilie langfristig auf finanziell gesunde Füße stellen.

Mit der Blaczko Hausverwaltung steht Immobilieneigentümern ein Dienstleistungsunternehmen zur Verfügung, das seit 1971 am Berliner Immobilienmarkt aktiv ist und einen seiner Schwerpunkte im Segment Hausverwaltung sieht. In diesem Rahmen übernimmt das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin vielfältige Aufgaben, um die Eigentümer zu entlasten. Zu den Tätigkeiten gehört unter anderem die weitgehend selbstständige Suche nach geeigneten Mietinteressenten. Die Blaczko Hausverwaltung führt eine Vorauswahl durch, organisiert Wohnungsbesichtigungen und schlägt dann potenzielle Mieterinnen bzw. Mieter vor.

Kaufmännische Verwaltung – Blaczko Hausverwaltung und ihr Leistungsspektrum

Die Krise am US-amerikanischen Immobilienmarkt hat gezeigt, dass der allzu freizügige Umgang mit finanziellen Mitteln ein hohes Risiko nicht nur für Banken birgt, sondern auch für Eigentümer von Immobilien. Zwar waren in den USA hauptsächlich Menschen betroffen, die ihre Immobilie selbst bewohnten, aber eine finanzielle Schieflage ist auch für all die riskant, die mit ihrer Immobile Einnahmen generieren wollen oder müssen, um eben Kauf- bzw. Baudarlehen zu bedienen.

Aus diesem Grund kümmert sich die Blaczko Hausverwaltung besonders intensiv um den kaufmännischen Aspekt der von ihr verwalteten Immobilien und bietet hier folgende Tätigkeiten an:

Erledigung relevanter Korrespondenz

Durchsetzung von Mieterhöhungen nach Mietvertrag/gesetzlichen Bestimmungen

Inkassoservice für Mieten und Nebenkosten

Zahlungsverkehr für Steuern, Gebühren und Abgaben

Rechnungsprüfung

Erfassung aller Einnahmen und Ausgaben

Geldverwaltung (Kontoführung, Zahlungsüberwachung, Mahnwesen und Rechtsverfolgung säumiger Mieter, Zahlungsverkehr mit Lieferanten, Kommunen und Energieversorgungsunternehmen für die Immobilie)

Betriebskostenabrechnung

Verwaltung von Mietkautionen



Durch die Übernahme dieser Tätigkeiten trägt die Blaczko Hausverwaltung dazu bei, dass sich der Eigentümer bzw. die Eigentümerin einer Immobilie aus dem alltäglichen Verwaltungsgeschäft zurückziehen und die gewonnene Zeit anderweitig investieren kann.

Kompetente technische Hausverwaltung senkt die Betriebskosten

Ein wichtiger Faktor, wenn es um größtmögliche Kosteneffizienz einer Immobilie geht, ist die technische Verwaltung eines Objekt, dazu gehören folgende Aufgaben:

Anstellung von qualifiziertem Personal (Gärtner, Hausmeister, Reinigungskräfte)

Beauftragung von Fachbetrieben (bei Bedarf)

Regelmäßige Begehung und Kontrolle der Immobilie

Überwachung und Durchsetzung der geltenden Hausordnungen

Veranlassen von notwendigen Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten

Organisation von Kontrollen und Wartungen technischer Anlagen (Aufzug, Heizungs- und Klingelanlage, Türen & Fenster)

Einleitung von Sofortmaßnahmen in Notfallsituationen



Ganz grundsätzlich ist es für eine funktionierende Immobilienverwaltung notwendig, persönlichen Kontakt zu den Menschen zu pflegen, die in den Mieteinheiten leben. Folgende Dienstleistungen sind in diesem Bereich sinnvoll:

Mieter-Servicetelefon

24/7-Notruftelefon

Vertretung der Eigentümer-Interessen gegenüber den Mietparteien

Vorort-Koordination von Handwerkereinsätzen

Beratung bei Energiesparmaßnehmen, Modernisierungs- und Renovierungsarbeiten



Letztlich kann eine Immobilie nur Einnahmen in Form von Mieten generieren, wenn es Menschen gibt, die gerne in der jeweiligen Immobilie leben. Aus diesem Grund ist es von essenzieller Bedeutung, mit allen Parteien, den Eigentümern und den Mietparteien ein persönliches und vor allem vertrauensvolles Verhältnis zu pflegen. Mit Blick auf den US-amerikanischen Immobilienmarkt wird deutlich, dass ein Wohn- oder auch Gewerbeobjekt nur dann finanzielle Sicherheit für den Eigentümer bzw. die Eigentümerin bietet, wenn es so verwaltet wird, dass die Einnahmen die Kosten decken.

Modernste Technologien – Blaczko Hausverwaltung nutzt effiziente Software

Im Zeitalter der Digitalisierung und Vernetzung kommt man beider Verwaltung von Immobilien ohne technische Unterstützung nicht mehr aus. Zu komplex sind die Vorgänge einer Hausverwaltung. Alleine die ordnungsgemäße und gesetzeskonforme Erstellung von Wirtschaftsplänen oder Rechnungen bzw. eine ebenso korrekte wie transparente Finanzbuchhaltung sind ohne professionelle Hausverwaltungssoftware nicht denkbar. Dies gilt umso mehr für Immobilien mit vielen Mieteinheiten. Blaczko Hausverwaltung beispielsweise setzt daher spezielle Softwareprogramme ein, mit denen sich Konten per eBanking automatisch abgleichen lassen.

Auch im Bereich der Eigentümer- und Mieterversammlungen kommt moderne Technologie in Form von Software zum Einsatz. Sie versetzt das Team in die Lage, Versammlungsbeschlüsse, Sanierungsmaßnahmen oder Großreparaturen zeitnah und zielorientiert zu bearbeiten. Darüber hinaus können mit der Software Eigentümerversammlungen professionell so vor- und nachbereitet werden, dass alle Tagesordnungspunkte klar und übersichtlich dargestellt werden. Außerdem lassen sich einheitliche und geprüfte Beschlussvorlagen erstellen, die die jeweils geltende Rechtsprechung berücksichtigen.

Moderne und effiziente Immobilienverwaltung

Die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen einer Hausverwaltung und den Eigentümer:innen von Miet- oder Gewerbeimmobilien ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass solche Objekte langfristig erfolgreich „bewirtschaftet“ werden und im Bestand des jeweilig Besitzenden verbleiben können. In den USA hat eine allzu laxe Geldpolitik der Banken in Verbindung mit dem Kauf von Immobilien durch Personen ohne finanzielle Absicherung zu einer der größten, weltweiten Wirtschaftskrisen geführt, deren Auswirkungen noch heute auf dem Immobilienmarkt zu spüren sind.

In Deutschland bestand bis zum Beginn des Jahres 2022 aufgrund extrem niedriger Zinssätze ebenfalls ein gewisses Risiko, sich bei einem Immobilienkauf finanziell zu übernehmen. Inzwischen haben die Zentralbanken ihre Leitzinsen erhöht, was zu einem starken Anstieg der Zinssätze für Bau- oder Immobilienkaufdarlehen geführt hat. Zudem machen den deutschen Haushalten eine historisch hohe Inflation und dadurch steigende Preise zu schaffen und mindern die Kauflust. Wer in diesem schwierigen Umfeld eine Mietimmobilie kauft, der braucht kompetente Unterstützung bei der Verwaltung.