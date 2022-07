TOYOTA, Japan, 29 Juli 2022 /PRNewswire/ -- SkyDrive Inc. (im Folgenden „SkyDrive"), ein in Toyota City, Präfektur Aichi, Japan, ansässiger Entwickler von „fliegenden Autos" (*1) und „Frachtdrohnen", freut sich bekannt zu geben, dass es Electric Power Systems, Inc. (im Folgenden „EP Systems") mit Sitz in North Logan im US-Bundesstaat Utah, einen führenden Anbieter von skalierbaren Hochleistungsantrieben, die für die elektrifizierte Luftfahrt zertifiziert werden können, als Partner für die Konzeption, Entwicklung und Herstellung des Batteriesystems des „SD-05" ausgewählt hat.

Hintergrund

Mit dem Ziel, „die Mobilitätsrevolution anzuführen, die nur einmal in diesem Jahrhundert stattfindet", entwickelt SkyDrive fliegende Autos, um eine Zukunft zu verwirklichen, in der der Himmel für den täglichen Transport genutzt wird. Im Jahr 2025 soll das fliegende Auto des SkyDrive-Typs „SD-05", ein Zweisitzer, für den SkyDrive derzeit die Musterzulassung anstrebt, in der Osaka Bay Area in Betrieb genommen werden.

Ein leistungsstarkes Batteriesystem spielt bei der Entwicklung des zweisitzigen SD-05 eine entscheidende Rolle. EP Systems verfügt über zahlreiche Batteriesysteme, die derzeit in Flugdemonstrationsfahrzeugen von Kunden wie der NASA X-57, Aurora Flight Sciences Pegasus und vielen anderen Flugzeugherstellern eingesetzt werden. EP Systems arbeitet derzeit mit der US-Luftfahrtbehörde FAA (Federal Aviation Administration) zusammen, um Batterien für Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt zu zertifizieren, und wird im Jahr 2023 seine erste Technical Standard Order (TSO) (*2) abschließen.

EP Systems ist ein führender Anbieter von skalierbaren Hochleistungs-Antriebssträngen, die für die elektrifizierte Luftfahrt zertifiziert werden können. Das Unternehmen entwickelt Energiespeichersysteme, Gleichstrom-Schnellladestationen und elektrische Antriebsprodukte für die Luft- und Raumfahrt, die Verteidigungsindustrie, die Automobilindustrie, die Schifffahrt und die industrielle Antriebstechnik.

Boeing und Safran investieren 2019 und 2021 in EP Systems, um die Entwicklung abzuschließen und ihr EPiC-Batteriesystem für die Großserienfertigung zu zertifizieren. Zu den aktuellen und angekündigten Kunden von EP Systems gehören die U.S. National Aeronautics and Space Administration (NASA) und die FAA, sowie Boeing, Safran, Bell Textron, Embraer und Diamond Aircraft.