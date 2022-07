Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd. kurbelt den Wachstumsmotor für Nabota an und erzielt das bisher höchste Quartalsergebnis

- Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd. erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz von 293,8 Mrd. Won und ein Betriebsergebnis von 33,6 Mrd. Won, was auf das Wachstum von ethischen Medikamenten und Nabota zurückzuführen ist.

SEOUL, Südkorea, 29. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Daewoong Pharmaceutical Co. Ltd. (vertreten durch Jeon Seng-ho und Lee Chang-jae) präsentierte seine Managementleistung (separate Standards) für das zweite Quartal 2022. Im zweiten Quartal stiegen der Standardumsatz auf 293,8 Mrd. Won und die Betriebseinnahmen auf 33,6 Mrd. Won, was einem Anstieg von 7,6 % bzw. 25,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im gleichen Quartal erreichten die kombinierten Umsatzerlöse 322,1 Milliarden Won und die Betriebseinnahmen 30 Milliarden Won.

Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd. hat im ersten und zweiten Quartal dieses Jahres in Folge die höchsten Quartalsbetriebseinnahmen (separate Standards) erzielt, und auch der Umsatz erreichte ein Allzeithoch. Das kontinuierliche Wachstum des ETC-Sektors, der Anstieg der Exporte des Botulinumtoxins Nabota und der günstige Wechselkurs trugen zur Verbesserung der Betriebseinnahmen und der Rentabilität des Unternehmens bei.

Der ETC-Sektor verzeichnete einen Anstieg der Umsatzerlöse um 5,5 % gegenüber dem Vorjahr und erreichte 205,8 Mrd. Won im Vergleich zu 195,1 Mrd. Won. Rentable Produkte wie Crejet, das Mittel gegen Hyperlipidämie, Ususa, ein Leberpräparat, Diabex, ein Mittel gegen Diabetes, und Anplone, ein Mittel gegen Thrombose, verzeichneten ein Wachstum von mehr als 10 % im Vergleich zum Vorjahr, und der Umsatz von Forxiga, dem über das Unternehmen vertriebenen Mittel gegen Diabetes, stieg um mehr als 30 %.

Die Botulinumtoxin-Lösung Nabota erzielte einen Umsatz von 37,1 Mrd. Won, was einem Anstieg von 60 % gegenüber dem Vorjahr (23,2 Mrd. Won) entspricht, wobei die Exporte im Vergleich zum Vorjahr um 105 % von 14,2 Mrd. Won auf 29,2 Mrd. Won stiegen. Aufgrund der Steigerung der lokalen Anteile und des Bekanntheitsgrades verdoppelten sich die Exporte an den US-Vertriebspartner Evolus im Vergleich zum Vorjahr auf 21,1 Milliarden Won und entwickelten sich in Südostasien und Lateinamerika positiv. Nabota wird im dritten und vierten Quartal in den wichtigsten Botulinumtoxin-Märkten wie Europa, der Türkei und Chile auf den Markt kommen, und es wird erwartet, dass die Umsätze in Übersee weiter steigen werden.