Gotion gibt GDRs aus und geht an die Schweizer Börse

Hefei, China (ots/PRNewswire) - Am 28. Juli wurde Gotion High-Tech Co., Ltd.

(SZE: 002074 / SSE GDRs: GOTION), der weltweit führende chinesische Hersteller

von Stromversorgungsbatterien, durch die Ausgabe von Global Depositary Receipts

(GDR) offiziell an der Schweizer Börse notiert und ist damit die erste Gruppe

chinesischer Unternehmen, die an die Schweizer Börse kam.



Die Schweizer Börse, die Shenzhen Stock Exchange und die Shanghai Stock Exchange

hielten gleichzeitig eine Zeremonie für die China-Swiss Stock Connect

Celebration und das GDRs Listing Event in den 3 Städten ab. Fang Xinghai,

stellvertretender Vorsitzender der CSRC, und Herr Stoffel, Staatssekretär des

Schweizer Finanzministeriums, gaben die offizielle Eröffnung des GDR-Geschäfts

zur Verbindung der schweizerischen und chinesischen Wertpapiermärkte bekannt.