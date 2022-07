FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur geplanten Gas-Umlage:

... Die Höhe der geplanten Gas-Umlage ... soll sich in erster Linie am "Zumutbaren" orientieren und nicht an dem, was Ökonomen jetzt für notwendig halten, um die Gasnutzung hinreichend zu bremsen. ... Doch selbst die nicht marktgerechte Umlage sollen die Kunden erst mit Beginn der Heizperiode im Oktober zahlen. ... So vergehen noch einmal wertvolle Wochen, in denen Millionen Energienutzer nicht gezwungen sind, den wahren Preissteigerungen ins Auge zu blicken und sich zügig drauf einzustellen. ... Es scheint, als spekuliere ... [die Bundesregierung] darauf, dass sich die Gaskrise im Herbst unverhofft besser darstellt als befürchtet. Es ist aber leichter, übertriebene Vorsorge zurückzunehmen, als unterlassene Schritte nachzuholen. Die Ampel muss jetzt die nötige Preis-Klarheit schaffen, statt auf Beliebtheitswert zu schielen./yyzz/DP/nas