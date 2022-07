COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse' zum Frauen-Fußball:

"In Spanien haben die Besten vor einer Weile gestreikt und schwups - plötzlich garantiert die Liga einen Tarifvertrag mit 16 000 Euro Gehalt plus Mutterschutz. Während Deutschlands Fußball-Frauen sportlich mit bislang acht EM-Titeln unangreifbar sind, bleibt strukturell also eine Menge zu tun. Daran ändern zwölf Millionen TV-Zuschauer und ein Sieg in Wembley nichts. So toll der auch wäre."/yyzz/DP/he