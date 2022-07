Wirtschaft Erwerbstätigkeit steigt weiter an

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland steigt weiter an. Laut vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) betrug sie im Juni 2022 rund 45,4 Millionen Personen, und damit 27.000 Personen oder 0,1 Prozent mehr als im Vormonat.



Bereits in den Monaten Januar bis Mai hatte die Zahl der Erwerbstätigen durchschnittlich um jeweils 52.000 Personen oder 0,1 Prozent zugenommen. Somit wachse die Gesamtzahl der Erwerbstätigen seit dem Scheitelpunkt der dritten Corona-Welle in Deutschland im Frühjahr 2021 weitgehend unbeeinflusst von den weiteren Infektionswellen sowie bisher auch von den Folgen des Kriegs in der Ukraine, so die Statistiker. Dadurch waren im Juni 2022 saisonbereinigt 0,3 Prozent oder 140.000 Personen mehr erwerbstätig als im Februar 2020, dem Monat vor Beginn der Coronakrise in Deutschland.