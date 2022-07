Wirtschaft Zahl der Flugpassagiere mehr als verdreifacht

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der Flugpassagiere in Deutschland hat sich innerhalb eines Jahres mehr als verdreifacht. Rund 16,3 Millionen Fluggäste starteten oder landeten im Juni 2022 auf den 23 größten Verkehrsflughäfen, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag mit, im Vergleich zum Juni 2021 plus 215 Prozent.



Damals war der Reiseverkehr im In- und Ausland stark von coronabedingten Beschränkungen geprägt. Das Vorkrisenniveau des Juni 2019 mit 21,6 Millionen Passagieren wurde jedoch noch nicht erreicht (-24,7 Prozent). Von Januar bis Juni 2022 wurden an den deutschen Hauptverkehrsflughäfen rund 64,4 Millionen Fluggäste gezählt und damit gut vier Mal so viele (+332,6 Prozent) wie im 1. Halbjahr 2021 (14,9 Millionen).