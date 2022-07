ZWEI DRITTEL DER CLUBBESUCHER WÜNSCHEN SICH EINEN WANDEL HIN ZU MEHR INKLUSIVITÄT AUF DER TANZFLÄCHE

Amsterdam (ots/PRNewswire) - Desperados arbeitet mit Peggy Gou

Zwei Drittel der Menschen wünschen sich mehr Vielfalt und Inklusivität in derPartyszene, so eine neue Studie von Desperados. Mehr als 50% der Menschenwünschen sich mehr Möglichkeiten für ethnische Minderheiten und dieLGBTQ+-Gemeinschaft, und über 62% wollen, dass mehr für Frauen getan wird.Darüber hinaus wirkt sich das auf das Nachtleben aus: Vier von zehn Personengeben an, dass sie mehr ausgehen würden, wenn das Nachtleben integrativer wäre.Um die Bedeutung von Inklusion auf der Tanzfläche hervorzuheben und die Kraftdes Tanzes zu nutzen, um Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln, hat sichDesperados mit dem international renommierten DJ Peggy Gou , dem kultigenParty-Produzenten Elrow und dem Branchenführer Beatport zusammengetan, um eineReihe innovativer Partys zu veranstalten, die in diesem Jahr um die Welt reisenwerden. Mithilfe ihrer innovativen Rave to Save-App und tragbarer Technologieermöglicht Desperados den Partygängern, ihre Tanzschritte in Spenden für globaleund lokale Wohltätigkeitsorganisationen umzuwandeln, die sich für Inklusioneinsetzen, darunter Women in Music und Stonewall.Peggy Gou, die weltweit bekannte DJane, sagte: "Ich halte es für wichtig, dasswir weiterhin über die Ungleichheit von Geschlecht, Sexualität und Rasse in derMusikindustrie und auf der Tanzfläche sprechen, denn es ist wichtig, dass wirdie Vielfalt in der Partyszene weiterhin fördern und feiern. Ich setze michweiterhin dafür ein, das Feiern inklusiver zu gestalten, so dass allegleichermaßen Spaß daran haben können, sowohl vor als auch hinter den Kulissen.Musik ist mächtig, und zu sehen, wie Menschen buchstäblich für Veränderungentanzen, ist erstaunlichFür jede 100 getanzten Schritte bei jeder Veranstaltung spendet Desperados 1EURfür wohltätige Zwecke, wobei die Marke verspricht, während der gesamtenPartysaison bis zu 200.000EUR umzuwandeln. Diese Mittel werden zur Förderung des