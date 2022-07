(neu: Reaktion Taiwans im 3. Absatz, vollständiges Zitat Xi.)

WASHINGTON/PEKING (dpa-AFX) - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat seinen US-Amtskollegen Joe Biden vor einem "Spiel mit dem Feuer" in der Taiwan-Politik gewarnt. Hintergrund ist eine mögliche Reise der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi in die demokratische Inselrepublik Taiwan, die von der chinesischen Führung als Teil der kommunistischen Volksrepublik betrachtet wird. "Diejenigen, die mit dem Feuer spielen, werden daran zugrunde gehen", sagte Xi Jinping laut Angaben des chinesischen Außenministeriums am Donnerstag (Ortszeit) in einem Telefonat mit Biden. Er nahm dabei Bezug auf Pekings allgemeine Haltung zur Taiwan-Frage.

Dem Willen des Volkes könne man sich nicht widersetzen, so der chinesische Präsident weiter. Er hoffe, dass die Vereinigten Staaten in dieser Hinsicht einsichtig seien. Weder das Weiße Haus noch Peking bestätigten hinterher, ob die beiden Präsidenten auch konkret über eine mögliche Reise von Pelosi sprachen.