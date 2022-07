Buddhistisches Führungsmitglied ruft Staaten im Vorfeld der NVV-Tagung zu "No First Use" von Atomwaffen auf

Tokio (ots/PRNewswire) - Am 26. Juli, im Vorfeld der zehnten

Überprüfungskonferenz des Atomwaffensperrvertrags (NPT), die am 1. August im

UN-Hauptquartier in New York beginnt, rief der Präsident von Soka Gakkai

International (SGI), Daisaku Ikeda, die fünf Atomwaffenstaaten dazu auf, zu

erklären, dass sie in einem Konflikt niemals als erste Atomwaffen einsetzen

werden: das Prinzip des "No First Use".



Heute ist das Risiko, dass Atomwaffen eingesetzt werden, so hoch wie seit dem

Kalten Krieg nicht mehr. Ikeda, der sich seit über 60 Jahren leidenschaftlich

für die Abschaffung der Atomwaffen einsetzt, fordert die fünf Atomwaffenstaaten

im Rahmen des Atomwaffensperrvertrags - die Vereinigten Staaten, Russland, das

Vereinigte Königreich, Frankreich und China - auf, die gemeinsame Erklärung

ihrer Staats- und Regierungschefs vom 3. Januar 2022, dass "ein Atomkrieg nicht

gewonnen werden kann und niemals geführt werden darf", durch eine Politik des No

First Use mit Leben zu erfüllen.