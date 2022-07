ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Schweizer Rückversicherer Swiss Re ist im zweiten Quartal in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Nach einem herben Verlust im ersten Jahresviertel stand nach den ersten sechs Monaten unter dem Strich ein Gewinn von 157 Millionen US-Dollar (154 Mio Euro), wie der Rivale von Munich Re und Hannover Rück am Freitag in Zürich mitteilte. Damit schnitt das Unternehmen etwas besser ab als von Analysten im Schnitt erwartet, blieb aber weit hinter dem Gewinn von gut einer Milliarde Dollar aus dem ersten Halbjahr 2021 zurück.

An der Börse beeindruckten die Nachrichten kaum. Die Swiss-Re-Aktie gehörte am Morgen in Zürich zunächst zu den Verlierern im Schweizer Leitindex SMI . Wenig später drehte ihr Kurs mit 0,3 Prozent ins Plus. Bessere Investmenterträge hätten das schwächere Versicherungsgeschäft des Konzerns mehr als ausgeglichen, schrieb Branchenexperte Philip Kett vom Analysehaus Jefferies.