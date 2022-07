Umfrage Jede*r dritte Arbeitnehmer*in offen für Rückkehr zum alten Arbeitsplatz

Düsseldorf (ots) -



- Indeed befragt Arbeitnehmer*innen zu ihren Einstellungen bezüglich eines

Wiedereinstiegs beim vorherigen Arbeitgeber

- Mehr als ein Drittel kann sich vorstellen, an den alten Arbeitsplatz

zurückzukehren

- Jüngere Generationen können sich die Rückkehr ins frühere Unternehmen eher

vorstellen als ältere



An Fachkräften mangelt es aktuell in diversen Branchen, weshalb viele

Arbeitgeber*innen mit guten ehemaligen Mitarbeiter:innen vernetzt bleiben und

sie gerne wieder zurück ins Unternehmen holen: Boomerang-Hiring bezeichnet diese

Recruiting-Methode, bei der Personaler:innen ehemalige Mitarbeiter*innen zu

einem späteren Zeitpunkt wieder anheuern. Wie beliebt der Wiedereinstieg beim

vorherigen Arbeitgeber unter Arbeitstätigen ist, hat die Jobplattform Indeed (

http://www.indeed.de ) bei einer Umfrage über Appinio herausgefunden: Rund 39

Prozent der 1.000 befragten Arbeitnehmer*innen im Alter zwischen 16 und 65

Jahren kann sich eine Rückkehr vorstellen. Fast die Hälfte (49 Prozent) schließt

eine Rückkehr hingegen aus.