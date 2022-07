Genau wie die Adidas-Aktie entwickelte sich auch die Puma-Aktie (ISIN: DE0006969603) in den vergangenen Monaten sehr schwach. Verzeichnete die Aktie noch am 19.11.21 bei 115,40 Euro ein 12-Monatshoch, so war sie am 25.5.22 zeitweise um 50 Prozent billiger bei 57,94 Euro zu bekommen. Danach wurde die Aktie zumeist innerhalb einer Bandbreite von 62 bis 72 Euro gehandelt. Auf das 18-prozentige Umsatzwachstum im zweiten Quartal und der Anhebung des Umsatzausblickes für das Gesamtjahr 2022 reagierte der Aktienkurs naturgemäß positiv.

Nach der Veröffentlichung der soliden Gewinn- und Umsatzzahlen bekräftigten zahlreiche Experten mit Kurszielen von bis zu 115 Euro ihre Kaufempfehlungen für die Puma-Aktie. Kann die Puma-Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 65,50 Euro notierte, in den nächsten Wochen zumindest wieder den oberen Rand der Bandbreite bei 72 Euro erreichen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukten lohnen.