Briten bekommen 400 Pfund Rabatt auf Energierechnungen

LONDON (dpa-AFX) - Angesichts explodierender Preise für Strom und Gas in Großbritannien erhalten Verbraucher in den Wintermonaten Rabatte auf ihre Energierechnungen. Im Oktober und November würden jeweils 66 Pfund (79 Euro) abgezogen, von Dezember bis März dann je 67 Pfund, teilte die Regierung in London am Freitag mit. Demnach gilt die Regelung für alle 29 Millionen Haushalte im Land.

"Keine Regierung kann die globalen Gaspreise kontrollieren, aber wir haben eine Verantwortung, einzugreifen, wo wir können", sagte Wirtschaftsminister Kwasi Kwarteng. "Dieser erhebliche Rabatt von 400 Pfund auf Energierechnungen, den wir gewähren, wird Millionen von Familien in den kälteren Monaten helfen." Zudem sollen Haushalte mit niedrigen Einkommen weitere Hilfen erhalten.