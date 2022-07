Krypto-Gau Deutsche Neobank Nuri im Strudel der Insolvenz des US-Konzerns Celsius Network / Dr. Stoll & Sauer bietet anwaltliche Beratung an

Lahr (ots) - Krypto-Anleger stehen seit Monaten aufgrund sinkender Kurse unter

Schock: Jetzt droht sogar der erste Totalausfall. Die US-Firma Celsius Network,

ein großer Verleiher von Kryptowährungen, hat nach Information des Manager

Magazins am 13. Juli 2022 in New York Insolvenz angemeldet. Im Juni kündigte

sich bei Celsius der Krypto-Gau bereits an, als das Unternehmen Bestände seiner

Anleger einfror. Gerichtsunterlagen zufolge geht es bei der Insolvenz um

Vermögenswerte sowie Schulden in der Größenordnung von bis zu zehn Milliarden

Dollar.



In den Strudel des Krypto-Gaus wird auch das Berliner Start-up Nuri mit

Ertragskonten gezogen. Über die Neobank Nuri hat Celsius Krypto-Bestände von

Anlegern eingesammelt. Im Gegenzug sollten die Anleger attraktive feste

Verzinsungen erhalten. Unternehmen wie Celsius überlassenen im Gegenzug Bitcoins

gegen Gebühren an Großinvestoren, die damit Geschäfte machen. Durch die

sinkenden Krypto-Kurse ist der Deal wohl nicht mehr aufgegangen. Anleger

fürchten um ihr Vermögen und haben viele Fragen zum Krypto-Gau bei Celsius. Die

Anleger

fürchten um ihr Vermögen und haben viele Fragen zum Krypto-Gau bei Celsius.





