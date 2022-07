Rapyd wird als erster offizieller Zahlungsanbieter von Rakuten Viber ausgewählt, um Viber Pay einzuführen

London (ots/PRNewswire) - Die bahnbrechende Partnerschaft mit den lizenzierten

Finanzdienstleistungen von Rapyd ermöglicht es Rakuten Viber, sichere

grenzüberschreitende digitale Zahlungen direkt in der Viber-App abzuwickeln



Rapyd, die führende globale Fintech-Plattform, arbeitet mit Rakuten Viber, einem

weltweit führenden Anbieter von privaten und sicheren nachrichten- und

sprachbasierter Kommunikation, zusammen, um In-App-Zahlungstransaktionen für die

Viber-App und ihre Millionen von Nutzern einzuführen. Rapyd wird seine

lizenzierten Finanztechnologieangebote direkt in die Viber-App integrieren. Mit

der Wahl von Rapyd als erstem offiziellen Zahlungspartner betritt Rakuten Viber

den globalen digitalen Zahlungsmarkt mit einer weltweiten Nutzerbasis von

Millionen von Verbrauchern und einem guten Ruf für Sicherheit, der auf der

standardmäßigen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für private Kommunikation beruht.





Die bahnbrechende Partnerschaft ermöglicht es Rakuten Viber, in den digitalenZahlungsverkehr zu expandieren. Mit der von Rapyd bereitgestellten Funktionkönnen Viber-Nutzer Geld in einer mobilen Geldbörse mit einer IBAN speichern,die in der Viber-App verfügbar ist und es ihnen ermöglicht, sofort und sicherGeld zu senden und zu empfangen, ohne dass Gebühren anfallen. Viber eröffnet denDienst zunächst in Euro und wird ihn später auf mehrere Währungen undzusätzliche Dienste ausweiten. Zahlungen in Viber werden zunächst inGriechenland und Deutschland angeboten und in naher Zukunft auf weitere Länderausgedehnt werden.Es wird erwartet, dass bis zum Jahr 2026 über 70 % der Smartphone-Nutzerweltweit - mehr als 180 Millionen Smartphone-Nutzer - mobilePeer-to-Peer-Zahlungen nutzen werden[1]. Durch die Integration mit Rapyd istRakuten Viber eine der ersten Messaging-Plattformen der Welt, die sofortigedigitale Zahlungsmöglichkeiten in ihre bestehende Plattform integriert undMillionen von Nutzern die Möglichkeit bietet, nahtlose digitale persönliche undgeschäftliche Transaktionen durchzuführen, ohne die Viber-App verlassen zumüssen."Die Zukunft des Zahlungsverkehrs sind integrierte Fintechs, und diesePartnerschaft zeigt, warum wir Rapyd überhaupt gegründet haben: um Fintechs füralle zu demokratisieren", so Arik Shiltman, CEO von Rapyd. "Wir sind stolzdarauf, globalen Unternehmen wie Rakuten Viber, einer der weltweitvertrauenswürdigsten und anerkanntesten Messaging- undKommunikationsplattformen, die Infrastruktur und Lizenzen für die Entwicklungihrer eigenen Finanzdienstleistungen zur Verfügung zu stellen, ohne dass siealles von Grund auf neu aufbauen müssen. Durch diese Partnerschaft kann RakutenViber selbstbewusst in die Welt des Zahlungsverkehrs eintreten und zu einem