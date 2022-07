Die nächste Generation des Webdesigns Wix.com launcht holistische Design-Lösung mit erweiterter KI und neuen Funktionen

New York (ots/PRNewswire) - Die Kombination aus Wix Artificial Design

Intelligence (ADI) und dem klassischen Wix Editor bietet User:innen ab sofort

ein leistungsstarkes Tool für eine effiziente, einheitliche Erstellung und

Verwaltung von Websites.



Wix.com (https://de.wix.com/) Ltd. (NASDAQ: WIX), eine weltweit führende

SaaS-Plattform für die Erstellung, Verwaltung und den Ausbau einer

Online-Präsenz, macht es Nutzer:innen noch leichter, ansprechende Websiten zu

erstellen. Der neue Wix Editor vereinfacht komplexe Designmöglichkeiten, indem

er die künstliche Design-Intelligenz Wix ADI und den klassischen Wix Editor

vereint. Das Ergebnis: ein einzigartiges Gestaltungstool, gepaart mit

fortschrittlichen KI-Funktionen. So wird allen Nutzer:innen - von Self-Creatoren

bis hin zu professionellen Web-Entwickler:innen, Designer:innen und Agenturen -

ermöglicht, ihre Visionen für die Webgestaltung schnell in die Tat umzusetzen.