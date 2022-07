EU finanziert Preisdumping auf dem Bau Baugewerbe für bessere Wettbewerbsregeln

Berlin (ots) - Kroatien hat am Dienstag die Peljesac-Brücke eröffnet, die zwei

Teile der Adriaküste des EU-Landes verbindet. Rund 85 Prozent des circa 418

Millionen Euro teuren Projekts kamen von der Europäischen Union. Erbaut hat die

Brücke aber das chinesische Staatsunternehmen China Road and Bridge Corporation

(CRBC). Dazu Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches

Baugewerbe:



"Mit der Eröffnung der Peljesac-Brücke fand ein von der Europäischen Union

finanziertes Infrastrukturprojekt seinen unsäglichen Abschluss. Rund 360

Millionen Euro übernahm die EU - und diese flossen direkt in die Kassen des

chinesischen Staatskonzerns. Viele deutsche Bauunternehmer fragen sich: Wie kann

es sein, dass EU-Mittel für Infrastrukturvorhaben, die von chinesischen oder

anderen nicht-europäischen Firmen umgesetzt werden, mit europäischen

Steuermitteln finanziert werden? Europäische Firmen, die sich ebenfalls beworben

hatten, gehen leer aus. Das ist falsch verstandener Freihandel", so Pakleppa.