Inflation und Ukraine-Krieg gefährden die Erholung der deutschen Möbelbranche

Düsseldorf (ots) - PwC-Analyse zum deutschen Möbelmarkt: Konsument:innen gaben

in der Pandemie mehr Geld für Einrichtung aus / Nun belasten Inflation und

Ukraine-Krieg die Branche / Nachhaltigkeit spielt auch beim Möbelkauf eine Rolle



Die deutsche Möbelbranche hat sich in der Corona-Pandemie relativ gut behauptet

- und das trotz Lockdowns, Produktions- und Lieferengpässen sowie der

allgemeinen konjunkturellen Abkühlung. Der Grund: Die Einrichtung des eigenen

Zuhauses hat an Bedeutung gewonnen. Insbesondere durch Zuwächse im Bereich

Polster- und Küchenmöbel konnte die Branche Umsatzeinbrüche in anderen Sparten

abmildern. Aktuell belasten jedoch die russische Invasion in die Ukraine, die

fragilen Lieferketten und die steigenden Kosten für Produktion, Logistik und

Energie die Möbelhersteller. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Analyse der

Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland zu den

Strukturen, Trends und Herausforderungen der deutschen Möbelbranche.