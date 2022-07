FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Kursrally der Papiere von Envitec Biogas ist am Freitagmorgen nochmals richtig durchgestartet. Die Aktie kletterte um bis zu knapp 23 Prozent auf 60,80 Euro. Zuletzt kostete das Papier mit 59,80 Euro noch rund 21 Prozent als am Donnerstag. Damit wurde der bisherige Rekordwert von 57,60 aus dem Jahr aus dem Jahr 2007 kurz nach dem Börsengang übertroffen.

In den Jahren danach stürzte der Kurs bis auf 5,60 Euro ab. Seit 2020 zog die Aktie allerdings deutlich an. Wegen der Energiekrise in Deutschland beschleunigte sich der Anstieg zuletzt.