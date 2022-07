Kaspersky-Umfrage Neun von zehn Finanzorganisationen in Deutschland von Cybersicherheitsvorfällen betroffen - seit Pandemiebeginn (FOTO)

Ingolstadt (ots) -



Die Finanzbranche in Deutschland sieht sich mit einer Vielzahl von Bedrohungen

konfrontiert, wie eine aktuelle Kaspersky-Studie zeigt. Demnach hatten 91

Prozent der befragten IT-Entscheider in Finanzorganisationen bereits einen

Sicherheitsvorfall zu beklagen, so dass sieben von zehn Befragten (69 Prozent)

daher die IT-Gefahrenlage als hoch einschätzen. Sie berichten von generischer

Malware (26 Prozent), Ransomware (31 Prozent), Spyware (27 Prozent) sowie

zielgerichteten Attacken (17 Prozent). Des Weiteren wurden die Entscheider

danach befragt, was ihnen am meisten Sorgen bereitet: knapp die Hälfte der

Befragten (49 Prozent) fürchtet den Diebstahl und Verkauf sensibler

Kundendaten, 44 Prozent einen Imageverlust und 43 Prozent finanzielle Verluste.



Die Digitalisierung der Finanzbranche vergrößert auch die Angriffsfläche für

IT-Sicherheitsbedrohungen. Ein hoher Grad an Vernetzung macht das Finanzsystem

besonders anfällig für digitale Kompromittierungen. Dessen hat sich auch die

Europäische Kommission mit seiner Strategie zur Digitalisierung des

Finanzsektors angenommen. Demnach müssen "Finanzunternehmen ein

Managementverfahren zur Überwachung, Klassifizierung und Meldung

schwerwiegender IKT-bezogener Vorfälle an die zuständigen Behörden einführen

und umsetzen. Die zuständigen nationalen Behörden müssen anderen Einrichtungen

oder Behörden Angaben über IKT-bezogene Vorfälle übermitteln."