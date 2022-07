Erhöhte Umsatzziele des Wafer-Herstellers Siltronic goutierten die Anleger mit einem Plus von 5,9 Prozent.

Keinen Halt finden dagegen die Aktien des Dialysekonzerns Fresenius Medical Care (FMC) . Nach dem Kurseinbruch am Vortag um mehr als 14 Prozent ging es nun weiter abwärts auf ein Tief seit 2009. Am Dax-Ende verloren sie zuletzt vier Prozent. Die UBS strich ihre Kaufempfehlung.

Im Dax wurden vor dem Wochenende die Papiere des Online-Modehändlers Zalando von der guten Stimmung im Internet- beziehungsweise Techsektor mit nach oben gezogen, sie gewannen an der Index-Spitze 7,6 Prozent. Die Anteile des Kochboxenversenders Hellofresh verteuerten sich um 3,7 Prozent.

Amazon und Apple überzeugten am Vorabend die Anleger mit ihren Geschäftsberichten. Beim Internet-Riesen Amazon sei es besonders interessant, dass der Konzern für die nächsten Quartale mit weiterem Wachstum rechne, schrieb der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. "Von einem Rückgang im Kaufverhalten, wie es bei Walmart zu sehen war, ist bei Amazon nicht viel zu spüren." Dass bei Apple die Geschäfte mit Smartphones weiter gut laufen, sei wiederum ein Beleg dafür, dass die Verbraucher an diesen Produkten nicht sparten. Das könnte auch die Rezessionsangst insgesamt wieder etwas in den Hintergrund drängen, so der Experte.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann am Freitag gegen Mittag 1,25 Prozent auf 27 161 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um ein Prozent vor.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Freitag in einer insgesamt positiven Börsenstimmung weiter erholt. Die Quartalsberichte von Amazon und Apple kamen gut an und erwiesen sich als wichtigster Treiber für die Märkte. Zwischenzeitlich kletterte der deutsche Leitindex am Vormittag mit über 13 400 Punkten auf ein Hoch seit Mitte Juni. Zuletzt gewann er 0,79 Prozent auf 13 387 Punkte. Auf Wochensicht legte er bislang um ein Prozent zu.

