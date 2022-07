PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Ein reißender Ticketabsatz hat Air France-KLM und der British-Airways-Mutter IAG die ersten Quartalsgewinne seit Beginn der Corona-Pandemie beschert. Auch für den Sommer und das Gesamtjahr erwarten ihre Chefs im Tagesgeschäft schwarze Zahlen, wie beide Konzerne am Freitag mitteilten. Die wichtigste Reisesaison ist in vollem Gange. Doch der Personalmangel an vielen Flughäfen erschwert die Erholung der Branche und der Urlauber, die stundenlang vor den Sicherheitskontrollen warten müssen oder deren Flüge sogar ausfallen.

An der Börse wurden vor allem die Nachrichten von Air France-KLM positiv aufgenommen. Der Aktienkurs des Konzerns legte am Vormittag um bis zu sieben Prozent auf 1,379 Euro zu. Allerdings haben die Papiere seit dem Jahreswechsel fast zwei Drittel verloren. Denn der Konzern hat seitdem neue Aktien im Milliardenwert ausgegeben, um einen Großteil der Staatshilfen aus der Corona-Krise zurückzuzahlen. Die IAG-Aktie lag in Madrid leicht im Plus. Seit dem Jahreswechsel haben sie damit noch rund 15 Prozent eingebüßt.