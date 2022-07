Neues Lieferkonzept für Londons Billingsgate Market mit Ford Transportern senkt CO2-Emissionen um 37 Prozent

Köln / London (ots) -



- 40 Händler am historischen Billingsgate Market in London, dem historischen

Fischmarkt, nahmen an Pilotstudie von Ford Pro, der City of London Corporation

und der DHL Supply Chain zu nachhaltiger Belieferung teil

- Seit März 2022 hat sich der Praxisversuch in 37 Prozent gesenkten

CO2-Emissionen sowie 949 weniger Lieferfahrten mit entsprechend geringerer

Luftbelastung in London ausgewirkt

- Pooling: Die Händler am Billingsgate Market sparen Zeit und Kosten durch

gemeinsame Lieferfahrten - zur Flotte von Ford Pro gehört auch der rein

elektrische Ford E-Transit



Die City of London Corporation, die DHL Supply Chain und Ford Pro realisierten

am historischen Fischmarkt am Billingsgate in London seit März 2022 einen

insgesamt 18-wöchigen Praxisversuch zur umweltschonenden Belieferung. Die City

of London Corporation initiierte als Eigentümerin des Billingsgate Market diesen

Pilotversuch und holte die DHL Supply Chain und Ford Pro an Bord. Diese Partner

stellten Fahrzeuge, Software und Service zur Verfügung. Ziel war es,

Möglichkeiten zu testen, wie der Verkehr auf den überlasteten Straßen der

britischen Hauptstadt reduziert, die Luftqualität verbessert und zusätzlich auch

den 40 beteiligten Händlern am Billingsgate handfeste Vorteile geboten werden

können.