Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 01.08.2022 bis 05.08.2022

Montag, 01.08.2022





Montag, 01.08.2022





- (Nr. 323) Einzelhandel (Umsatz), Juni 2022- (Nr. 324) Absatz von Bier, 1. Halbjahr 2022- (Nr. N 049) Zum Jahr der Jugend: Auszug aus dem Elternhaus in Deutschland undder EU, junge Eltern und Verheiratete, Jahre 1991/2011-2021Dienstag, 02.08.2022- (Nr. N 050) Pendlerpauschale: Arbeitswege und Bruttolöhne von Pendlerinnen undPendlern, Jahr 2018- (Nr. 31) Zahl der Woche: Produktion von alkoholfreiem Bier undBiermischgetränken, Jahre 2011-2021Mittwoch, 03.08.2022- (Nr. 325) Außenhandel, Juni 2022- (Nr. 326) Geburtenziffer, Jahr 2021- (Nr. Z 25) Zensus 2022: Was passiert mit den erhobenen Daten? -Veröffentlichung auf www.zensus2022.deDonnerstag, 04.08.2022- (Nr. 327) Erstveröffentlichung EU-SILC - Armutsgefährdung in Deutschland, Jahr2021- (Nr. 328) Dienstleistungen (Umsatz und Beschäftigte), Mai 2022- (Nr. 329) Verarbeitendes Gewerbe, (Auftragseingangs- und Umsatzindex), Juni2022- (Nr. 330) Auswirkung des demographischen Wandels auf den Arbeitsmarkt, Jahr2021Freitag, 05.08.2022- (Nr. 331) Produktionsindex, Juni 2022- (Nr. 332) Fleischproduktion, 1. Halbjahr 2022- (Nr. 333) Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), vorläufige Ergebnisse, 2.Quartal 2022(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebotdes Statistischen Bundesamtes zu finden unter:https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html