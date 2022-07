UBS stuft AMAZON COM INC auf 'Buy'

Analysierendes Institut: UBS Analyst: Lloyd Walmsley Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC Aktieneinstufung neu: positiv Kursziel neu: 180 Kursziel alt: 167 Währung: USD Zeitrahmen: 12m

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon von 167 auf 180 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Handelsriese kehre zurück zu zweistelligem Wachstum, schrieb Analyst Lloyd Walmsley in einer am Freitag vorliegenden Reaktion auf den starken Quartalsbericht./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2022 / 02:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2022 / 02:25 / GMT

