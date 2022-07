Per Krypto-Mining verdiente sich IT-Spezialist James Howells vor einem Jahrzehnt 8.000 Bitcoins. Damals kostet eine Einheit der Kryptowährung lediglich knapp 100 US-Dollar. Die Private-Keys zu den Bitcoins legte er auf einer Festplatte ab, die er in einer Schublade versteckte.



Das Problem: 2013 warf er die Festplatte versehentlich in den Müll. Eigentlich wollte er einen leeren und defekten Datenträger entsorgen, aber stattdessen landete die Festplatte mit den Krypto-Keys auf der örtlichen Müllhalde.

Heute sind die 8.000 Bitcoins rund 184 Millionen US-Dollar wert – selbst nach dem jüngsten Krypto-Crash.