In den letzten Tagen haben etliche Institute und Ökonomen ihre Wachstumsprognosen für die deutsche Wirtschaft nach unten revidiert und halten bei bestimmten Szenarien – etwa einem kompletten Gas-Lieferstopp aus Russland – eine Rezession für sehr wahrscheinlich.

Hintergrund ist, dass größere und anhaltende Gas-Rationierungen in der Industrie einen massiven Verlust von Arbeitsplätzen zur Folge hätten. So könnten im Fall einer Rezession bis zu drei Millionen Arbeitsplätze auf der Kippe stehen, wie Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), gerade in einem Interview mit Focus Online sagte. Er selbst sieht die Gefahr einer Rezession in Deutschland derzeit bei 50 Prozent, wobei dies aber theoretisch "schnell kippen" könne.

Fakt ist: an potenziellen Risikofaktoren mangelt es nicht – und zwar auf globaler Ebene. Noch immer sorgen Corona-bedingte Lockdowns und Produktionsengpässe für Störungen in den internationalen Lieferketten, während Zinserhöhungen den Konsum ausbremsen.

Kein Wunder also, dass die Sorge der Ökonomen vor einem massiven wirtschaftlichen Abschwung sich nicht auf Deutschland beschränkt, sondern angesichts der vielen internationalen ökonomischen Verflechtungen deutlich größere geographische Kreise zieht.

In den USA zeigen sich die Eintrübungen bereits deutlich: das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist auch im zweiten Quartal Prozent gesunken – um 0,9 Prozent, nachdem es im ersten Quartal schon 1,6 Prozent waren – und hat dazu geführt, dass sich die USA jetzt laut Einschätzung etlicher Ökonomen in einer 'technischen Rezession' befinden.

Autorin: tl für die wallstreet:online Zentralredaktion

