Jetzt noch Kaufen anstatt mieten? / Immobilienrechner zeigt drastische Entwicklung (FOTO)

München (ots) - Die Immobilienwelt steht Kopf. Ist der Traum vom Eigenheim

geplatzt? Deutschlands umfassendster Immobilienrechner zeigt die drastischen

Auswirkungen steigender Zinsen. Monatliche Kosten sind bei Immobilienkauf seit

Jahresbeginn um über 50 Prozent gestiegen. Ebenso 50 Prozent mehr Zeit muss ein

Käufer einplanen, bis sich das Eigenheim im Vergleich zur Miete rechnet.



Die rapiden Zinssteigerungen der letzten sechs Monate hinterlassen Spuren.

Rechenbeispiele anhand von Wohnimmobilien mit durchschnittlichen Wohnflächen von

100 Quadratmetern zeigen eindrücklich: Der Kauf des Eigenheims im Vergleich zur

Miete lohnt erst viel später. Zur Berechnung stellt das gemeinnützige Portal

IMMO.info Deutschlands umfassendsten Mieten-Kaufen-Immobilienrechner kostenlos

50 Prozent mehr Zeit einplanen, bis sich der Kauf lohntImmobilienkäufer müssen mehr Zeit einplanen, bis sich der Kauf von Wohnung oderHaus im Vergleich zur Anmietung einer vergleichbaren Immobilie lohnt. Verglichenwird die Vermögensentwicklung von Mietern und Käufern mit einem Kaufzeitpunktheute und vor 6 Monaten. Zudem werden unterschiedliche Zukunftsszenariensimuliert unter dem Einbezug von über 40 Parametern .Im pessimistischen Zukunftsszenario wird mit zuerst sinkenden Immobilienpreisengerechnet, nach 10 Jahren steigen die Preise jährlich um 2 Prozent. Zum Beispielist das prognostizierte Vermögen des Käufers im sächsischen Freiberg erst nach36 Jahren höher als das Vermögen des Mieters desselben Objekts. Im Januar betrugder Zeitraum noch 22 Jahre . Die 90-Quadratmeter-Wohnung in Dortmund rechnetsich erst nach 24 und nicht nach 16 Jahren.Im optimistischen Szenario mit moderat steigenden Immobilienpreisen benötigenImmobilienkäufer in Freiberg sechs anstatt vier Jahre , in Dortmund fünf anstattvier Jahre.- > Übersichten und Beispiele im Immobilienrechner(https://immo.info/mieten-oder-kaufen/immobilienrechner/)Banken sind vorsichtig gewordenViele Kaufinteressenten können sich eine Immobilienfinanzierung nicht mehrleisten. Immobilienkäufer für ein Reihenhaus in Ottobrunn bei München müssenmonatlich über 1.000 Euro mehr für Kapitaldienst, Instandhaltung und Nebenkostenaufbringen (3.140 Euro anstatt 2.050 Euro). Der monatliche Kapitalbedarf istinnerhalb von 6 Monaten um 50 Prozent gestiegen. Die große Unsicherheit lässtBanken vorsichtig werden. Die Inflationsrate übersteigt dieEinkommensentwicklung und schmälert das verfügbare Einkommen.Sollen Immobilienkäufer abwarten?Die Angebotspreise für Immobilien sind vielerorts noch stabil. Allerdings werdenFinanzierungen für Käufer schwierig und für vergleichbar sichere Anlagen gibt eswieder Zinsen. Das könnte zu sinkenden Immobilienpreisen führen. Auf der anderenSeite sollten die Zinsen aufgrund der Rezessionsgefahr nicht zu stark angehobenwerden und Immobilienwerte sind als Inflationsschutz gefragt. Effekte undAuswirkungen sind teilweise gegenläufig. Niemand kann sicher prognostizieren,wohin die Reise geht.Unterschiedliche Simulationen zeigen, dass sich auch bei negativen Szenarien einEigenheimkauf auf sehr lange Sicht fast immer lohnt. Wer kurzfristig plant,sollte das Mietverhältnis vorziehen. Kaufpreise können auf kurze Sicht fallen,beziehungsweise die Kaufnebenkosten nicht wieder einspielen. IMMO.info rät zumKauf von Immobilien in wenig nachgefragten Lagen ab, wenn diese nicht dauerhaftselbst genutzt werden sollen oder können. In Zeiten sinkender Immobilienmärktekönnen solche Immobilien unverkäuflich werden.Mit dem Immobilienrechner von IMMO.info können Verbraucher ihren Immobilienkaufeinem Stresstest unterziehen. Der große Mieten-Kaufen-Onlinerechner kann ohneAnmeldung sofort und kostenlos genutzt werden.-> Zum Immobilienrechner(https://immo.info/mieten-oder-kaufen/immobilienrechner/)