Neues Nachweisgesetz Arbeitsverträge auch künftig digital signieren (FOTO)

Berlin / Zürich (ots) - Am 1. August treten umfangreiche und tiefgreifende

Änderungen für Arbeitsverträge in Deutschland in Kraft (https://www.brak.de/news

room/news/neues-nachweisgesetz-arbeitsvertraege-jetzt-nur-noch-schriftlich-und-m

it-mehr-inhalt/) . Damit hat der Gesetzgeber die EU-Richtlinie über transparente

und vorhersehbare Arbeitsbedingungen (2019/1152) umgesetzt. Laut dem

überarbeiteten Nachweisgesetz (NachwG) müssen Arbeitgeber künftig umfangreich

Auskunft geben.



Für besonders viel Verunsicherung sorgt der neue § 2 Abs. 1 Satz 1

Nachweisgesetz. Demnach müssen die Informationen in Schriftform präsentiert und

vom Unternehmen handschriftlich unterschrieben sein, die elektronische Form wird

explizit ausgeschlossen.