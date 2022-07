Trendwechsel vollzogen

Solange Ford Motors den Bereich um 14,00 US-Dollar nachhaltig verteidigen kann, sind weitere Zugewinne an 16,45 US-Dollar und darüber an den 200-Tage-Durchschnitt verlaufend bei derzeit 16,67 US-Dollar stark anzunehmen. Das ganze Spektakel dürfte sich vorläufig allerdings nur in einem gewöhnlichen Pullback abspielen. Trotzdem bietet ein derartiges Szenario kurzfristig hervorragende Long-Chancen, die aufgrund des aktuellen Momentums nicht ungenutzt bleiben sollten. Ein Rückfall unter die aktuellen Jahrestiefs von 10,61 US-Dollar würde das Papier dagegen schwer belasten und könnte sofortiges Abwärtspotenzial an 8,53 und darunter eine etwas größere Horizontalunterstützung aus Sommer 2020 um 7,38 US-Dollar freisetzen.

Ford Motor Co. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: