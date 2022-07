Seite 2 ► Seite 1 von 5

Seit Monaten löst in Deutschland eine Horrornachricht dieandere ab. Viele Menschen zweifeln und verzweifeln aufgrund vonPlanungsunsicherheit, Verlustängsten und echter wirtschaftlicher Not. Derdigitale Wirtschaftspionier Michael Pickhardt hat die gegenwärtige, sehrkomplexe Lage analysiert und zeigt Wege, um aus der realen wie gefühltenDauerkrise herauszukommen: "Unser heutiges weltweites Wirtschaftssystem basiertauf Expansion und Gewinn maximierter Denk- und Handlungsweise. Dies hat jedochzur Folge, dass Sicherheitsaspekte - wenn überhaupt - nur sehr kurzfristigbetrachtet werden."Michael Pickhardt hat erkannt: "Sicherheit muss bei uns schnellstmöglich denStellenwert einnehmen, den bis jetzt noch der Profit um jeden Preis innehat. Wirsollten uns unternehmerisch von falsch verstandener Optimierung und den fatalenAbhängigkeiten des 'Just in time'-Denkens lösen. Die Vorteile der Globalisierunggilt es zu nutzen - und die Gefahren zu erkennen und zu kompensieren. Erst wennSicherheit - und als Bestandteil davon digitale Souveränität - ins Zentrum vongesellschaftlichem Denken und Handeln rücken, werden wir uns aus der aktuellenMisere befreien können. Wir müssen raus aus der Angst-Unkultur!" Mit seinerneuen pragmatischen Wirtschaftsphilosophie von "New Horizon Economy" entwickelter das alte, aber nicht mehr zeitgemäße Erfolgsmodell der SozialenMarktwirtschaft weiter. Michael Pickhardt resümiert: "Neue Horizonte ins Augefassen und wirtschaftlich positiv neu denken!"In der aktuellen Dauerkrise drängen sich längst existenzielle Fragen auf: Welcheweiteren Belastungen kommen auf uns im Konflikt mit Russland und in derCorona-Pandemie zu? Wie können wir unsere Energieversorgung im Kampf um Rohstoffe sowie in Zeiten von Klimawandel und Materialverknappung in den Griffbekommen? Und wann und wie legen wir in Deutschland die digitaleOrientierungslosigkeit ab, die unseren Fortschritt hemmt?Tatsächlich ist seitMenschengedenken der einzig stabile Faktor die permanente Veränderung. Wir lebenaktuell mal wieder in einer Epoche mit merklich gravierenden Veränderungen inallen Lebensbereichen. Nur: Warum haben wir genau davor solche Angst?Michael Pickhardt erläutert: "Von vielen Politik-Verantwortlichen,Medienschaffenden wie auch im ganz alltäglichen Gespräch hören wir von allenSeiten seit geraumer Zeit wöchentlich, täglich, stündlich, minütlich immer neueHiobs-Botschaften - per digitaler Technik in einer Taktung undEchtzeit-Übertragung, die wir überhaupt nicht mehr verarbeiten können. DieseBotschaften haben leider allzu oft den Beigeschmack von Panik-Mache oderpopulistischem Herumlavieren."