Vom Kupfermarkt sind derzeit widersprüchliche Signale zu hören. Während einige Institute von einer Überversorgung ausgehen, zeigen sich andere verwundert und sprechen von einer angespannten Marktlage. Was ist davon zu halten? Und was bedeutet das für die weitere Preisentwicklung?

Hellhörig macht uns auch eine aktuelle Krypto-Meldung. Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) erlaubt ihren Mitgliedern Bitcoin zu halten. Demnach soll es den aktuell 63 Mitgliedern der BIZ möglich sein, bis zu 1% ihrer Aktiva in Bitcoins oder anderen Kryptowährungen zu halten. Was das für Auswirkungen haben wird, lesen Sie hier .

Chancen sehen wir in dieser Woche auch im chinesischen Yuan . Nach starken Zahlen steht einem erfolgreichen 3. Quartal 2022 wenig im Wege. Allerdings bleibt ein Unsicherheitsfaktor weiter bestehen. Wer sich in China umschaut, hat es übrigens auch nicht mehr weit bis nach Singapur - auch hier gibt es Anlageperlen.

Ein Profiteur der EZB-Politik, ist die Norwegische Krone . Die Norwegische Krone wertete in der vergangenen Woche stark auf. Und das, obwohl die für Norwegen so wichtigen Branchen Fischerei und Öl nur maue Zahlen liefern. Das dürften allerdings vernachlässigbare Faktoren sein.

Die USA rutschen in die technische Rezession, die Fed erhöht die Zinsen und die Märkte feiern es. Sie wittern ein baldiges Ende der restriktiven Geldpolitik. Na wenn sie sich da mal nicht täuschen.

Märkte gehen nach Ankündigungen der Federal Reserve in Erleichterungsrallye

