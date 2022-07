(neu: Aussagen aus der Pressekonferenz, Aktienkurs)

MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub wird nach einem deutlichen Umsatzplus dank höherer Verkaufspreise im ersten Halbjahr etwas zuversichtlicher für sein Jahresziel. Allerdings belasten die Folgen des Ukraine-Kriegs und hohe Rohstoffkosten weiterhin die Ergebnisse. Energie spielt für den Schmierstoffkonzern hingegen, zumindest direkt, eine geringere Rolle. Die Aktie des im MDax notierten Unternehmens legte zuletzt um 2,1 Prozent zu.

"Wir sind kein energieintensives Unternehmen", betonte Unternehmenschef Stefan Fuchs am Freitag in Mannheim. Anders als bei der Großchemie mache bei Fuchs Petrolub die Energie einen nicht so großen Kostenblock aus. Die Mehrzahl der europäischen Produktionsstandorte stützten ihre Versorgung auf andere Quellen. So nutze der Konzern im Stammwerk Mannheim Fernwärme als Energie. Derzeit rüste das Unternehmen in drei Werken in Europa von Gas auf Kombi-Wärme um. Dabei fielen Investitionen von einer Million Euro an. Mittelbar könnte ein Gas-Lieferstopp aus Russland aber zu einem deutlichen Rückgang der Nachfrage durch die Fuchs-Kunden führen.