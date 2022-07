Baerbock hofft auf baldigen Panzer-Ringtausch mit Griechenland

In den Verhandlungen geht es um die Lieferung von griechischen Schützenpanzern sowjetischer Bauart vom Typ BMP-1 in die Ukraine. Aus Kreisen des griechischen Verteidigungsministeriums heißt es, es gehe um etwa 100 Exemplare. Griechenland soll dafür von Deutschland Marder-Schützenpanzer erhalten. Die griechische Seite will ihre Panzer aber erst liefern, wenn der Ersatz aus Deutschland da ist.

Die Idee des Ringtauschs entstand kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs. Ziel war es, die Ukraine möglichst schnell mit schweren Waffen zu versorgen. Die Bundesregierung hat mit Polen, Slowenien, der Slowakei, Tschechien und Griechenland darüber verhandelt - bisher aber nur mit mäßigem Erfolg.

Tschechien soll 15 deutsche Leopard-2-Panzer für eine Lieferung von 20 T-72-Panzern sowjetischer Bauart erhalten. In der Slowakei wurden deutsche Luftabwehr-Staffeln stationiert, nachdem die Regierung in Bratislava Luftabwehrsysteme aus sowjetischer Produktion in die Ukraine geliefert hatte. Polen hat die Bundesregierung 20 Leopard 2 für die Lieferung von mehr als 200 T-72 angeboten, was dort als völlig unzureichend kritisiert wird.

Baerbock räumte am vergangenen Wochenende ein, dass man beim Ringtausch nicht so zügig vorankomme, wie ursprünglich erwartet. Politiker von Grünen, FDP und CDU/CSU zeigten sich daraufhin offen für die direkte Lieferung deutscher Kampf- und Schützenpanzer in die Ukraine. Baerbock hat sich dazu noch nicht öffentlich positioniert./mfi/hei/DP/men