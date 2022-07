DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ARCELORMITTAL auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ArcelorMittal nach Quartalszahlen von 38 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis des Stahlherstellers sei solide, aber wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er nahm nur geringfügige Änderungen an seinen Schätzungen vor./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2022 / 06:45 / CET