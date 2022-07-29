Grainger Raises Guidance After Q2 Earnings
(PLX AI) – Grainger Q2 operating margin 13.9%.Q2 revenue USD 3,837 millionQ2 operating earnings USD 534 millionQ2 net income USD 371 millionQ2 EPS USD 7.19Increases full year 2022 guidance, including updated total Company daily sales growth of 14.5% …
- (PLX AI) – Grainger Q2 operating margin 13.9%.
- Q2 revenue USD 3,837 million
- Q2 operating earnings USD 534 million
- Q2 net income USD 371 million
- Q2 EPS USD 7.19
- Increases full year 2022 guidance, including updated total Company daily sales growth of 14.5% - 16.5%, driving EPS range of $27.25 - $28.75
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Wertpapier
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