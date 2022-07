EV Technology Groups strategischer Partner MOKE International startet neue Direct-to-Consumer-Webplattform

MOKE International hat den Start seiner Kunden-Webplattform offiziell bekanntgegeben. Die Website vervollständigt das Angebot einer durchgängigen Customer Experience der Marke MOKE und erweitert damit die Erfahrungen aus der realen Welt, die der kürzlich eröffnete Flagshipstore Casa MOKE in St Tropez bietet. Durch diese Online-Erfahrung können Kunden ein Höchstmaß an Service seitens der Marke genießen – bei Vorverkäufen, Käufen und Kundendienst. Über die Website können Kunden einen Elektro-MOKE vorbestellen, indem sie eine Anzahlung von 990 GBP tätigen. Außerdem umfasst die Website Lieferoptionen, wie zum Beispiel an die Casa MOKE in Saint-Tropez, den Händlerstandort der Hendy Group an der Südküste Großbritanniens oder die direkte Lieferung nach Hause innerhalb der UK oder Europas.

Außerdem können Kunden über den Produktkonfigurator ihr Fahrzeug gestalten. Das umfasst Funktionen wie die Wahl eines zusätzlichen Verdecks sowie die Auswahl aus fünf, zurzeit verfügbaren spielerischen Farbtönen wie Granite Grey, Sunlight Yellow, Sunset Orange, Scuba Blue und Wave Blue.

Die neue Internetplattform von MOKE International für den Direktvertrieb

Die 1964 von Sir Alec Issigonis gegründete Marke MOKE steht für einen sorgenfreien Lifestyle und zeichnet sich durch ein einzigartiges Styling aus. Schnell erhielt die Marke MOKE einen Berühmtheitsstatus und viele Ikonen der damaligen Zeit wurden an exklusiven Orten in der Karibik oder in Frankreich hinter dem Steuer abgelichtet, darunter beispielsweise Brigitte Bardot, The Beach Boys und James Bond. Der historische Absatz lag bei fast 50.000 MOKEs, die weltweit verkauft wurden, unter anderem in die USA, nach Europa, Großbritannien, in die Karibik sowie nach Australien und Neuseeland.